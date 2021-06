Blackstone torna all’attacco di Rcs | chiesti 505 milioni di danni

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Riparte sull’altra sponda dell’Atlantico la battaglia legale tra Rcs e il fondo americanosulla cessione dell’immobile di via Solferino, sede del quotidiano Corriere della Sera, avvenuta nel 2013. In base a quanto risulta a Radiocor, infatti, i legali del fondo Usa in questi minuti hanno depositato formalmente la richiesta ai giudici della Supreme Court L'articolo