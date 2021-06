Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: ecco le sue parole e le prime reazioni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con un post sul suo profilo Instagram, Alessia Marcuzzi ha annunciato di aver deciso di lasciare Mediaset usando parole ben ponderate La conduttrice Alessia Marcuzzi ha dato un annuncio inaspettato. Direttamente sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un comunicato con il quale ha dichiarato di lasciare Mediaset. Nel post ha scritto: «Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – scrive – Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con un post sul suo profilo Instagram,ha annunciato di aver deciso direusandoben ponderate La conduttriceha dato un annuncio inaspettato. Direttamente sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un comunicato con il quale ha dichiarato dire. Nel post ha scritto: «Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – scrive – Dopo 25 anni in, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non ...

