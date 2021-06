Accordo sul blocco licenziamenti: i sindacati esultano (Di mercoledì 30 giugno 2021) I sindacati segnano un punto importante nella trattativa sulla fine del blocco dei licenziamenti, il cui termine è previsto a partire dal primo luglio. Al termine di una riunione fiume a Palazzo Chigi, durata oltre cinque ore con diverse interruzioni, è stato raggiunto un Accordo che prevede l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. «Siamo arrivati a un avviso comune per utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili prima di arrivare a qualsiasi licenziamento» hanno affermato i sindacati dopo l'incontro con Mario Draghi e i ministri del Lavoro ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 giugno 2021) Isegnano un punto importante nella trattativa sulla fine deldei, il cui termine è previsto a partire dal primo luglio. Al termine di una riunione fiume a Palazzo Chigi, durata oltre cinque ore con diverse interruzioni, è stato raggiunto unche prevede l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. «Siamo arrivati a un avviso comune per utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili prima di arrivare a qualsiasi licenziamento» hanno affermato idopo l'incontro con Mario Draghi e i ministri del Lavoro ...

