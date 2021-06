Wimbledon 2021 | buona la prima per Barty Avanzano Krejcikova e Sakkari Si ritira Serena Williams

(Di martedì 29 giugno 2021) La pioggia ha condizionato anche la seconda giornata di, ma rispetto a ieri si è potuto assistere a molto più tennis. Era il giorno dell’esordio della numero uno del mondo, Ashleigh, che ha concesso un set alla spagnola Carla Suarez Navarro, imponendosi poi con il punteggio di 6-1 6-7 6-1. Ora l’australiana affronterà al secondo turno la russa Anna Blinkova, che ha rifilato un doppio 6-2 all’ungherese Timea Babos.laanche per la vincitrice dell’ultimo Roland Garros, la ceca Barbora Krejicikova, che ha dominato contro la danese Clara Touson (6-3 6-2). Ancora più netta la ...

Roger Federer soffre ma vince all'esordio sul prato di. Il primo turno del torneo londinese si è rivelato ancora più complicato del previsto per il campione svizzero, che ha sfidato e battuto Adrian Mannarino . Determinante è stato l'infortunio ...La quarantunenne statunitense, cinque volte trionfatrice a, ha eliminato in tre set la romena Mihaela Buzarnescu e ora affronterà la tunisina Ons Jabeur, la prima araba a vincere un titolo ...La pioggia ha condizionato anche la seconda giornata di Wimbledon 2021, ma rispetto a ieri si è potuto assistere a molto più tennis. Era il giorno dell'esordio della numero uno del mondo, Ashleigh Bar ...Oggi il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull'erba outdoor di Londra, ha visto proseguire il primo turno del tabellone principale del singolare femminile. In ser ...