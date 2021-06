(Di martedì 29 giugno 2021)DEL 20 GIUGNOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA, OGGI PREVISTA UNA CORSA STRAORDINARIA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA ALLE ORE 10.00; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA OGGI LA CIRCONE E’ SOSPESA SULL’INTERA TRATTA; LA RIPRESA DEL SERVIZIO E’ PREVISTA ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-06-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

...di euro impegnati dal governo Musumeci per far fronte alle più impellenti esigenze dellaprovinciale. 'Da due anni - ricorda il presidente della Regione - chiediamo ai governi didi ...Positano, Costiera amalfitana. Centinaia di turisti e turisti da, dove per San Pietro è festa patronale, sono arrivati in costa d' Amalfi ed in particolare a ... oltre a controllare lasi ...