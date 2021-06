Ursino | Ounas può giocarsela al Napoli | però deve sentire la fiducia di tutto l' ambiente

(Di martedì 29 giugno 2021) Giuntoli, oltre ad occuparsi delle entrate, dovrà valutare con Spalletti la situazione di alcuni giocatori finora ai margini. Uno di questi è sicuramente Adam, esterno algerino classe '96 rientrato alla base dopo il prestito al Crotone. In questi anni non ha mai convinto la piazza e la società, mostrando sprazzi di tecnica altissima, alternatia momenti di totale assenza dal gioco. Su di lui si è espresso Beppe, DS del Crotone, a Radio Kiss Kiss. Ecco quanto ha dichiarato: "Può tranquillamente imporsi eal, ha le qualità per farlo. ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Crotone, Ursino su Ounas: “Può giocarsela nel Napoli, ma deve avvertire… - kisskissnapoli : #Ursino (ds Crotone) “#Ounas può giocarsela tranquillamente nel Napoli. Deve però sentirsi importante. Per me è for… -

Ultime Notizie dalla rete : Ursino Ounas

AreaNapoli.it

...segretario sportivo Anselmo Iovine e del segretario generale Emanuele Roberto ha fatto sì che... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Crotone,: "Cordaz all'Inter, Simy e Messias?"...Commenta per primo Alla prima domanda Beppesospira. 'Direttore, c'è qualcosa che non rifarebbe nella stagione appena conclusa?' chiedo ...Ci racconta un retroscena del mercato di gennaio? '...Adam Ounas ha messo in mostra tutte le sua qualità con la maglia del Crotone nella seconda parte di stagione. Ora il Napoli potrebbe dargli una chance.Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato di Adam Ounas ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le dichiarazioni del dirigente ...