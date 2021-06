Un giudice Usa respinge le azioni legali antitrust contro Facebook (Di martedì 29 giugno 2021) Il titolo di Facebook vola in borsa vola dopo che un giudice statunitense ha respinto le denunce antitrust federali e statali contro il colosso Big Tech che chiedevano alla società di social media di vendere Instagram e WhatsApp, affermando che la denuncia federale è “legalmente insufficiente”, come riporta l’agenzia Reuters. Le azioni di Facebook sono aumentate InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 29 giugno 2021) Il titolo divola in borsa vola dopo che unstatunitense ha respinto le denuncefederali e stataliil colosso Big Tech che chiedevano alla società di social media di vendere Instagram e WhatsApp, affermando che la denuncia federale è “legalmente insufficiente”, come riporta l’agenzia Reuters. Ledisono aumentate InsideOver.

