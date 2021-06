Turchia, dopo anni i giornalisti tornano a protestare per la violenza contro il collega Bulent Kilic (Di martedì 29 giugno 2021) Tre giorni dopo quanto accaduto al Pride di Istanbul decine di giornalisti si sono riuniti tra la città del Bosforo e la capitale Ankara per protestare. Tra di loro anche Bulent Kilic, pluripremiato fotogiornalista turco che lavora – tra gli altri – per l’Agenzia France Press (AFP). Insieme ai giornalisti presenti anche attivisti per la difesa della liberà di stampa, diritto praticamente quasi sempre violato in Turchia. Basti pensare che il paese si trova al 153esimo posto su 180 paesi nella classifica sulla libertà di stampa. Solo negli ultimi anni, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 giugno 2021) Tre giorniquanto accaduto al Pride di Istanbul decine disi sono riuniti tra la città del Bosforo e la capitale Ankara per. Tra di loro anche, pluripremiato fotogiornalista turco che lavora – tra gli altri – per l’Agenzia France Press (AFP). Insieme aipresenti anche attivisti per la difesa della liberà di stampa, diritto praticamente quasi sempre violato in. Basti pensare che il paese si trova al 153esimo posto su 180 paesi nella classifica sulla libertà di stampa. Solo negli ultimi, ...

