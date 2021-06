Tour de France 2021, Pogacar: “Domani crono importante, sento più pressione dello scorso anno” (Di martedì 29 giugno 2021) “sento più pressione rispetto allo scorso anno ma l’atmosfera all’interno della squadra è molto buona, nessuno è teso. Tutti si trovano bene insieme. Sulla strada, il sostegno pubblico è incredibile, è pazzesco. Domani sarà molto importante. Sono andato in ricognizione prima dell’inizio del Tour. Si sale e si scende, è veloce e con poche curve in città. L’obiettivo è vincere il Tour, sto difendendo il mio titolo e cercherò di vincere”. Queste le parole del corridore dell’UAE Emirates, Tadej Pogacar, rilasciate a France ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) “piùrispetto alloma l’atmosfera all’interno della squadra è molto buona, nessuno è teso. Tutti si trovano bene insieme. Sulla strada, il sostegno pubblico è incredibile, è pazzesco.sarà molto. Sono andato in ricognizione prima dell’inizio del. Si sale e si scende, è veloce e con poche curve in città. L’obiettivo è vincere il, sto difendendo il mio titolo e cercherò di vincere”. Queste le parole del corridore dell’UAE Emirates, Tadej, rilasciate a...

