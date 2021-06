Torino, ucciso a coltellate e chiuso in cantina: i carabinieri fermano il fratello della vittima. “E’ il principale indiziato” (Di martedì 29 giugno 2021) La Procura, sulla base delle risultanze investigative prodotte dai carabinieri, ha emesso un decreto di fermo nei confronti del 48enne adesso recluso nella casa circondariale di Trento, come rende noto il suo legale, l’avvocato Nicola Canestrini, raggiunto telefonicamente dall’Ansa. Da qualche giorno il padre aveva cercato di mettersi in contatto con i figli, ma invano I carabinieri hanno rintracciato e fermato il fratello di Enrico Pellegrini, 52 anni, ucciso a coltellate e poi chiuso in cantina in uno stabile di via Principi d’Acaja, a Torino. Carlo ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) La Procura, sulla base delle risultanze investigative prodotte dai, ha emesso un decreto di fermo nei confronti del 48enne adesso recluso nella casa circondariale di Trento, come rende noto il suo legale, l’avvocato Nicola Canestrini, raggiunto telefonicamente dall’Ansa. Da qualche giorno il padre aveva cercato di mettersi in contatto con i figli, ma invano Ihanno rintracciato e fermato ildi Enrico Pellegrini, 52 anni,e poiinin uno stabile di via Principi d’Acaja, a. Carlo ...

Advertising

Corriere : Ucciso a Torino con una coltellata in un occhio, fermato il fratello: è un avvocato veneziano - EugenioBerto70 : Ucciso in cantina Torino, carabinieri fermano il fratello - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Delitto della cantina, il fratello ucciso per l’eredità della madre - avv_procopio : RT @LaStampa: Delitto della cantina, il fratello ucciso per l’eredità della madre - GINA32451015 : RT @LaStampa: Delitto della cantina, il fratello ucciso per l’eredità della madre -