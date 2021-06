Tokyo 2020: Larissa Iapichino infortunata (Di martedì 29 giugno 2021) Infortunio grave per la nostra atleta Larissa Iapichino, costretta a rinunciare alle Olimpiadi che si terranno tra un mese a Tokyo. La campionessa azzurra, figlia di Gianni Iapichino e di Fiona May, si è procurata la “distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco”. Il suo post su Instagram: “L’appuntamento olimpico è solo rimandato”. Doccia fredda per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra azzurra perde un suo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 giugno 2021) Infortunio grave per la nostra atleta, costretta a rinunciare alle Olimpiadi che si terranno tra un mese a. La campionessa azzurra, figlia di Giannie di Fiona May, si è procurata la “distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco”. Il suo post su Instagram: “L’appuntamento olimpico è solo rimandato”. Doccia fredda per l’Italia alle Olimpiadi di. La squadra azzurra perde un suo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record ass… - bikechannel_ : ???? Il 28 giugno sono stati resi noti i nominativi degli azzurri che voleranno a Tokyo per le Olimpiadi e le Paralim… - valmoriani : RT @Eurosport_IT: ?? Brutte notizie per l'Italia: Larissa Iapichino deve rinunciare a Tokyo 2020 per infortunio La notizia: - Marilenapas : RT @RaiNews: Costretta allo stop da una 'distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo' del piede destro #LarissaIapichino #Tokyo… - infoitsport : Spagna, Fabian Ruiz assente tra i convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020 -