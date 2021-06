Temptation Island, qual è il vero ruolo di Maria De Filippi? Parla Filippo Bisciglia (Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alla vigilia dell’inizio della nuova edizione di Temptation Island, Parla Filippo Bisciglia: qual è il ruolo di Maria De Filippi? Manca sempre meno alla nuova e attesissima edizione di Temptation Island. Alla vigilia dell’evento, il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti a Maria De Filippi, la regina di Mediaset, nonché ... Leggi su youmovies (Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alla vigilia dell’inizio della nuova edizione diè ildiDe? Manca sempre meno alla nuova e attesissima edizione di. Alla vigilia dell’evento, il conduttoreha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti aDe, la regina di Mediaset, nonché ...

Advertising

jimmysbarello : Beccata pubblicità di temptation island dove parlano di gelosia patologica se sti coglioni la romanticizzano io boh non ci posso credere - Ambraa05_ : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - zazoomblog : Temptation Island Raffaella Mennoia rivela in anteprima: “Qualcosa non è andato bene” - #Temptation #Island… - riselenee : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - ValeriaDG92 : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… -