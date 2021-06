Sciopero del comparto igiene ambientale, possibili disagi nella raccolta rifiuti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aprica, in qualità di gestore dei servizi ambientali, comunica che a seguito della proclamazione da parte delle principali Organizzazioni Sindacali di categoria di uno Sciopero Nazionale mercoledì 30 giugno 2021 per l’intero turno di lavoro, potranno verificarsi disservizi nel normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti ed igiene del suolo durante l’intera giornata. Aprica conferma l’espletamento delle seguenti prestazioni essenziali: • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali ed attività ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aprica, in qualità di gestore dei servizi ambientali, comunica che a seguito della proclamazione da parte delle principali Organizzazioni Sindacali di categoria di unoNazionale mercoledì 30 giugno 2021 per l’intero turno di lavoro, potranno verificarsi disservizi nel normale svolgimento delle attività dieddel suolo durante l’intera giornata. Aprica conferma l’espletamento delle seguenti prestazioni essenziali: •e trasporto deiurbani pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali ed attività ...

