Santa Maria Capua Vetere, le istituzioni diano un messaggio forte contro la violenza in carcere (Di martedì 29 giugno 2021) Il 20 aprile 2020 Antigone aveva depositato un esposto contro la polizia penitenziaria per tortura e percosse e contro i medici per omissione di referto, falso e favoreggiamento in relazione a presunti eventi accaduti il 6 aprile nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un numero ingente di poliziotti penitenziari avrebbe usato gravi violenze contro alcuni detenuti del reparto Nilo, come ritorsione per la protesta del giorno precedente quando i detenuti avevano messo in atto una battitura delle sbarre per chiedere tutele sanitarie al diffondersi della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Il 20 aprile 2020 Antigone aveva depositato un espostola polizia penitenziaria per tortura e percosse ei medici per omissione di referto, falso e favoreggiamento in relazione a presunti eventi accaduti il 6 aprile neldi. Un numero ingente di poliziotti penitenziari avrebbe usato gravi violenzealcuni detenuti del reparto Nilo, come ritorsione per la protesta del giorno precedente quando i detenuti avevano messo in atto una battitura delle sbarre per chiedere tutele sanitarie al diffondersi della ...

Advertising

matteosalvinimi : Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare la solidarietà - mia e di milioni di italiani - a don… - reportrai3 : Rivolta carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati 26 tra ufficiali e agenti della Penitenziaria. Per i fatti del… - StefanoFeltri : Carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati agenti della polizia penitenziaria Una grande storia di inciviltà che… - adatit1 : RT @GenCar5: Quattro ore di botte e orrore nel Carcere di Santa Maria Capua Vetere. Giovedì l’ex-ministro degli Interni Matteo #Salvini por… - DanielaChirico : RT @coco_p2a: Santa Maria del Fiore - The Cathedral of Florence ???? Photo by Daniele Ceravolo -