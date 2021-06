Roma, Rui Patricio sempre più vicino: pronto un triennale (Di martedì 29 giugno 2021) In dirittura d’arrivo l’affare che porterà Rui Patricio alla Roma di Mourinho. Dopo l’eliminazione del suo Portogallo da Euro 2020, il portiere pronto a legarsi ai giallorossi: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra l’offerta di 6 milioni e la richiesta del Wolverhampton di 10, la trattativa potrebbe chiudersi intorno agli 8-9 milioni mentre il giocatore firmerà con i capitolini un contratto da 2 milioni più bonus per i prossimi tre anni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) In dirittura d’arrivo l’affare che porterà Ruialladi Mourinho. Dopo l’eliminazione del suo Portogallo da Euro 2020, il portierea legarsi ai giallorossi: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra l’offerta di 6 milioni e la richiesta del Wolverhampton di 10, la trattativa potrebbe chiudersi intorno agli 8-9 milioni mentre il giocatore firmerà con i capitolini un contratto da 2 milioni più bonus per i prossimi tre anni. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #PauLopez e #Under verso il #Marsiglia - DiMarzio : #ASRoma verso la definizione dell'operazione Rui Patricio: in settimana si può chiudere - angelomangiante : Dopo aver preso Rui Patricio, la Roma sta vendendo Pau Lopez (prestito + obbligo di riscatto a 15m) al Marsiglia ch… - sportface2016 : Giorni decisivi per #RuiPatricio alla #Roma - salvione : Rui Patricio alla Roma, ci siamo: le cifre dell'operazione -