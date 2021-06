Ricky Martin contro i messaggi omofobi su Instagram | «La paura non mi paralizza più»

(Di martedì 29 giugno 2021) Le cose in dieci anni sono cambiate e Ricky Martin, uno dei primi volti popolari ad ammettere la propria omosessualità e a costruirsi una famiglia, se n’è accorto prima degli altri. «Oggi voglio parlarvi dal mio lato più vulnerabile: una settimana fa ho caricato alcune foto con mio marito per un numero speciale della rivista CAP 74024. È stata una grande esperienza per entrambi e un modo per celebrare il nostro orgoglio», ha scritto Martin in spagnolo sul suo profilo Instagram. A seguito della pubblicazione di questo scatto, però, pare che molti utenti abbiano deciso di smettere di seguire il cantante oltre che commentare in maniera offensiva e gratuita la foto in bianco e nero con il marito Jwan Yusef.

