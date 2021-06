Questo documento non prova che la pandemia di Covid-19 è stata «pianificata»

Leggi su facta.news

(Di martedì 29 giugno 2021) Il 28 giugno 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 27 maggio 2021 da Play Master Movie, sito web in cui compaiono numerosi esempi di disinformazione a tema vaccini e-19. Il video oggetto della nostra segnalazione dura in tutto poco meno di 29 minuti e si intitola “: le prove”. Il filmato promette di smontare «la situazione» con una serie di documenti rintracciati da Valentina Fusco, presentata come una ricercatrice indipendente. I documenti mostrati come presunte prove della ...