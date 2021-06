Paolo Bonolis | la moglie si prepara al GF Vip

(Di martedì 29 giugno 2021) In queste ore Sonia Bruganelli,di, si è mostrata in palestra intenta ad allenarsi. La donna, che presto vestirà i panni dell’opinionista al Grande Fratello Vip, ha rivelato di volersi rimettere in forma in previsione deii chili che la tv regala! In una recente diretta social fatta insieme ad Alessandro Boero, Sonia Bruganelli,di, si è detta entusiasta del suo futuro al Grande Fratello Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CronacaSocial : Paolo Bonolis replica duramente alle parole di Pippo Baudo contro di lui: 'Ognuno...' ???? - deflorato : @heartlessfred Non è la Rai (1991-1995) conducono Enrica Bonaccorti (1991-1992), Paolo Bonolis (1992-1993), Ambra A… - grancetto : Certo guardare Paolo Bonolis che fa' pubblicità a un siero sperimentale chiamato 'VACCINO' da vomito. Una pubblicit… - mimiftkoo : ho appena notato che sulla maglietta di jimin c’è paolo bonolis - sono_fran : Ma raga Steve Carell è Paolo Bonolis -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

ha parlato in maniera diretta, dando la sua opinione in merito a una questione inaspettata e che lo riguarda da vicino.è un nome e una garanzia. Ogni volta che un programma è nelle sue mani, è poco ma sicuro che si trasformerà in un alto numero di ascolti. La sua carriera, che si può definire sconfinata, ...Sonia Bruganelli sarà la nuova opinionista del GF Vip. Ecco cosa ne pensadi questa nuova esperienza del reality di Canale ...In queste ore Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si è mostrata in palestra intenta ad allenarsi. La donna, che presto vestirà i ...La moglie di Paolo Bonolis, infatti, è abituata a lavorare dietro le quinte dei programmi, soprattutto nell'organizzazione di show come "Avanti un altro" e "Ciao Darwin". Il presentatore del ...