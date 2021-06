Olimpiadi Tokyo 2021 | Tiro con l’arco | Chiara Rebagliati | scheda e palmares

(Di martedì 29 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Savona, 23 gennaio 1997 Disciplina:con: 2 vittorie con la squadra in Coppa del Mondo; 1 bronzo a squadre agli Europei Indoor Precedenti alle: Esordiente Obiettivo a: Confermare il livello messo in mostra col terzetto al Preolimpico di Parigi, in modo da sognare il podio a cinque cerchi nella prova a squadre. Nella gara individuale proverà a ben figurare, cercando di superare almeno un turno. Foto: World Archery

Advertising

Eurosport_IT : Ecco i 5?? convocati italiani per le Olimpiadi di Tokyo ?????? Siete d'accordo con le scelte delle ct Davide Cassani? #Tokyo2020 | #Olimpiadi - OlimpiaMI1936 : Ricky Moraschini è tra i 12 azzurri che cercheranno la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo da domani a Belgrado.… - Eurosport_IT : VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record ass… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Ciclismo: Alberto Bettiol scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Ciclismo: #Alberto - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Ciclismo: Giulio Ciccone scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Ciclismo: #Giulio -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

la Repubblica

... Kjaer e Maignan, ma Stefano Pioli perderà anche alcuni elementi che giocheranno le. E' ...chiudere per lo spagnolo e la fumata bianca è davvero vicino ma anche lui potrebbe partire per. ......3 che ha conquistato il pass per rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici di. A livello ...3 ed è stata una grande gioia aver contribuito a portare l'Italia alle. Non vedo l'ora di ...Nome: Angela Cognome: Carini Luogo e data di nascita: Napoli, 6 dicembre 1998 Disciplina: Boxe Palmares: Europei 2019 (argento, 69 kg), Mondiali 2019 (argento, 64 kg) Precedenti alle Olimpiadi: Esordi ...Obiettivo a Tokyo 2021: Confermare il livello messo in mostra col terzetto ... tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ...