“Nazionale in ginocchio? Ipocrisia stucchevole”: Salvini contro il politicamente corretto (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – Nazionale in ginocchio? Per Matteo Salvini è una “Ipocrisia stucchevole”. “Non se ne può più”: così il leader della Lega commenta la decisione della Figc di far inginocchiare gli Azzurri in rispetto del Belgio, che si inginocchierà alla partita di venerdì per i quarti di finale degli Europei. La nota – a dir poco cerchiobottista – al centro delle polemiche dice che “la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo“. La campagna è quella del Black lives matter, il movimento anti-razzista afroamericano. Salvini: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu –in? Per Matteoè una “”. “Non se ne può più”: così il leader della Lega commenta la decisione della Figc di far inginocchiare gli Azzurri in rispetto del Belgio, che si inginocchierà alla partita di venerdì per i quarti di finale degli Europei. La nota – a dir poco cerchiobottista – al centro delle polemiche dice che “la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo“. La campagna è quella del Black lives matter, il movimento anti-razzista afroamericano.: ...

Advertising

Open_gol : La nazionale italiana resta divisa e trova una soluzione di compromesso: in ginocchio solo se lo faranno gli avvers… - ilmandaloriano : RT @raffaeleg50: Contro il Belgio, la nazionale si metterà in ginocchio.Tu sei d’accordo? - robkapfas : RT @malintenzionato: altro che la nazionale in ginocchio. vedrete come esploderà la questione razziale in italia con le seconde generazioni… - PAPER0GA : RT @malintenzionato: altro che la nazionale in ginocchio. vedrete come esploderà la questione razziale in italia con le seconde generazioni… - il_brigante07 : RT @raffaeleg50: Contro il Belgio, la nazionale si metterà in ginocchio.Tu sei d’accordo? -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale ginocchio Italia in ginocchio contro il Belgio, Salvini: 'Ipocrisia stucchevole' 'Vorrei che gli Azzurri si inginocchiassero ripetutamente dopo i goal fatti, perché pensare di sconfiggere il razzismo con il politicamente corretto imposto da Letta, Saviano e Boldrini è imbarazzante'...

Nazionale, Salvini: 'Ipocrisia stucchevole, spero in ginocchio per i gol' Continua a tenere banco la polemica sul 'Black Lives Matter'. La Nazionale azzurra scenderà in campo venerdì alle 21 contro il Belgio per i quarti di Euro 2020 e, ...giorni e giorni su 'in ginocchio' o '...

In ginocchio (per finta): ecco la verità sulla Nazionale ilGiornale.it Europei 2020, verso Italia Belgio: la partita dei record Venerdì 2 luglio a Monaco, nella sfida valida per i quarti di finale, una delle due Nazionali batterà nuovi primati ...

Salvini: “Nazionale in ginocchio? Razzismo non si batte con il politicamente corretto di Letta” Sulla scelta della Nazionale italiana di calcio di inginocchiarsi “non se non ne può più. E’ ipocrisia stucchevole a piene mani. Vorrei che Mancini e i suoi ragazzi si concentrassero sulla partita e s ...

'Vorrei che gli Azzurri si inginocchiassero ripetutamente dopo i goal fatti, perché pensare di sconfiggere il razzismo con il politicamente corretto imposto da Letta, Saviano e Boldrini è imbarazzante'...Continua a tenere banco la polemica sul 'Black Lives Matter'. Laazzurra scenderà in campo venerdì alle 21 contro il Belgio per i quarti di Euro 2020 e, ...giorni e giorni su 'in' o '...Venerdì 2 luglio a Monaco, nella sfida valida per i quarti di finale, una delle due Nazionali batterà nuovi primati ...Sulla scelta della Nazionale italiana di calcio di inginocchiarsi “non se non ne può più. E’ ipocrisia stucchevole a piene mani. Vorrei che Mancini e i suoi ragazzi si concentrassero sulla partita e s ...