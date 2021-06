Morte Maradona | avv di Luque | “Le condizioni cardiache di Diego erano perfette Il mio assistito non ha nulla di cui vergognarsi”

(Di martedì 29 giugno 2021) Arrivano nuove parole riguardanti l’inchiesta sulladiArmando, avvenuta lo scorso 25 novembre all’età di sessanta anni. Il medico di, Leopoldo, è stato ascoltato nella giornata di ieri per oltre quattro ore dalla procura di San Isidoro, alla periferia di Buenos Aires, essendo indagato per omicidio colposo con aggravanti. Dopo l’udienza ha parlato così alla stampa l’avvocato di, Julio Rivas: “Il dottornon hadi cui. Ha semplicemente detto che si è sempre preso cura della ...

Advertising

infoitsport : Morte Maradona, l'avvocato di Luque: 'Problemi cardiaci? Le cartelle cliniche dicono il contrario' - NCN_it : MORTE #MARADONA, L'AVVOCATO CHIEDE L'ARRESTO DI 4 PERSONE - gilnar76 : Morte Maradona, parla l'avvocato del dottor Luque: 'Le cartelle cliniche dicono che non aveva problemi cardiaci'… - Spazio_Napoli : Morte Maradona, parla l'avvocato del dottor Luque: 'Le cartelle cliniche dicono che non aveva problemi cardiaci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MARADONA - Il dottor Luque nega ogni responsabilità -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

Corriere dello Sport

Ha respinto tutte le accuse il medico personale di Diego Armandosentito ieri dai pm argentini che indagano sulladel "Pibe de oro" avvenuta il 25 novembre scorso all'età di sessanta anni. Leopoldo Luque è stato ascoltato per 4 ore dalla procura di ...Il neurochirurgo, medico personale e principale responsabile delle cure di Diego, ha negato ogni sua responsabilità nelladel Pibe de Oro . Il medico sudamericano è stato interrogato ...È stato l'ultimo dei sette interrogati dai magistrati dalla procura di San Isidro titolari da sette mesi dell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. E non è un ...Ieri Leopoldo Luque medico del Diez è stato ascoltato dalla procura di San Isidoro, alla periferia di Buenos Aires, per oltre quattro ore nell'ambito delle indagini per omicidio colposo con aggravanti ...