M5S: notaio Tacchini, 'non è più il mio Movimento, Beppe? Speravo in idee ribelli' (2) (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - Questo nuovo corso 'contiano' non la entusiasma... "Io con Giuseppe Conte ho un buon rapporto, è un ottimo avvocato. Se lui ritiene di fare questa scelta traghettando il Movimento, lo rispetto. Si è persa la spinta verso idee innovative, abbiamo abbandonato i programmi, non sento risposte ai problemi della vita. Per 15 anni - prosegue Tacchini - ho partecipato alla fase creativa del Movimento, ho visto entusiasmo e volontà di proporre idee. Da quando siamo andati al governo il fermento, secondo me, è finito. Ne prendo atto". Quanto le deve il Movimento? "Conte è stato molto ...

