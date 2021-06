M5S | Conte | ' casa da ristrutturare | non sono imbianchino | voglio metterci anima che ho'

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Io nonun. L'ho detto dall'inizio, al primo incontro all'hotel Forum, quando ho fatto parlare tutti e poi ho parlato io, per un sacco di tempo. Inutile imbiancare unache ha bisogno di una profonda ristrutturazione". Lo dice Giuseppe, a proposito del futuro suo e del Movimento 5 stelle in una conversazione con il 'Corriere della Sera'. "Il Movimento -aggiunge- non sarà mai un calderone come la Dc, perché è portatore di una carica radicale e se il mio progetto sarà accettato saremo più intransigenti di prima sui principi. A quel punto, lo dico con la canzone di ...

... l'esecutivo Draghi rischia grosso a causa delle liti incrociate e del braccio di ferro tra Giuseppee Beppe Grillo che stanno praticamente spaccando il gruppo pentastellato. " Spero che questo ...Nella giornata di ieri Giuseppeha tenuto una conferenza stampa al Tempio di Adriano a Roma, per dare un ultimatum a Beppe Grillo . Seppur non c'era nessun parlamentare in presenza, tutti hanno ...«Parlino gli iscritti»: per mettere all’angolo Beppe Grillo, Giuseppe Conte gli ribalta addosso tutto il peso delle sue contraddizioni, in un certo senso adopera la grammatica stessa del populismo ...Una frattura che non si ricompone quella tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. “Non faccio il prestanome e nemmeno un leader a metà”, sottolinea l'ex premier che rifiuta una diarchia e invita gli iscritt ...