Love Is In The Air, Puntate dal 5 al 9 Luglio 2021: Selin Vuole Tornare Con Serkan! (Di martedì 29 giugno 2021) Love Is In The Air, trama Puntate dal 5 al 9 Luglio 2021: Selin sta per sposarsi con Ferit, ma capisce di amare Serkan e fa un grande passo avanti verso di lui. Quest'ultimo è molto combattuto, dati i sentimenti per Eda… Love Is In The Air è ricco di colpi di scena ed anche nella settimana dal 5 al 9 Luglio 2021 ci saranno delle grandi novità. Dopo lo sgarbo di Serkan a Eda, Bolat ha fatto il possibile per farsi perdonare ma la loro relazione potrebbe subire una nuova battuta d'arresto. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo ...

