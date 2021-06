“L’innovazione che parte dalla formazione”, tutto pronto per l’evento formativo targato FIALS. Iscrizioni entro il 30/6. (Di martedì 29 giugno 2021) Nella cornice della “Tenuta Moreno” di Mesagne (BR) prenderà avvio il 13 luglio prossimo l’evento FIALS “L’innovazione che parte dalla formazione”, che vedrà la partecipazione della presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli, direttore socio sanitario Asst Nord Milano, nella veste di docente del corso ECM da 34 crediti rivolto ai coordinatori infermieristici dell’Asl di Brindisi. Tra i docenti anche Barbara Porcelli, dirigente professioni sanitarie e direttore Uoc Assistenza alla persona Asl Roma2, e Cosimo Caldararo, direttore e docente del corso di laurea in ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Nella cornice della “Tenuta Moreno” di Mesagne (BR) prenderà avvio il 13 luglio prossimoche”, che vedrà lacipazione della presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli, direttore socio sanitario Asst Nord Milano, nella veste di docente del corso ECM da 34 crediti rivolto ai coordinatori infermieristici dell’Asl di Brindisi. Tra i docenti anche Barbara Porcelli, dirigente professioni sanitarie e direttore Uoc Assistenza alla persona Asl Roma2, e Cosimo Caldararo, direttore e docente del corso di laurea in ...

