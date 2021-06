Le parole di Christina Aguilera a Britney Spears in un post toccante | “Inaccettabile”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 giugno 2021) Non solo Justin Timberlake, Paris Hilton, Mariah Carey e Cher: arriva sui social anche ildia supporto dell’amica e collega internazionale. Un messaggio e una foto insieme, che le vede giovanissime alla prese con i primi palchi in tutto il mondo. Le due sorridono e sono visibilmente felici, alle prese con le prime avventure musicali. Ledirisuonano sul web, giunte via Twitter nella notte, dopo le dichiarazioni di ...