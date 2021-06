Knives Out 2: Ethan Hawke farà parte del cast, ecco le foto dal set (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ethan Hawke è stato fotografato sul set di Knives Out 2, confermando quindi la sua presenza nel cast del sequel di Cena con delitto. Nel cast di Knives Out 2, l'atteso sequel di Cena con delitto, ci sarà anche Ethan Hawke, come confermano le foto scattate sul set in Grecia. Le riprese del film sono iniziate, come annunciato dal regista Rian Johson, e i protagonisti sono stati fotografati mentre erano impegnati nella realizzazione di alcune scene all'aperto. Dal set di Knives Out 2 arrivano ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021)è statografato sul set diOut 2, confermando quindi la sua presenza neldel sequel di Cena con delitto. NeldiOut 2, l'atteso sequel di Cena con delitto, ci sarà anche, come confermano lescattate sul set in Grecia. Le riprese del film sono iniziate, come annunciato dal regista Rian Johson, e i protagonisti sono statigrafati mentre erano impegnati nella realizzazione di alcune scene all'aperto. Dal set diOut 2 arrivano ...

wannadietonlght : @VISI0NE quelli che mi vengono in mente sono in snowpiercer e knives out, per il resto ce ne sono tanti simili - SimonaCroisette : RT @threepeaks_: Knives Out 2 migliorerà molte vite - threepeaks_ : Knives Out 2 migliorerà molte vite - ayellowlamp : non siamo moot ma la prima cosa che ho pensato appena ho visto le foto di ethan sul set di knives out era taggart…… - BennyS_L : aspetto una foto di Daniel Craig insieme ad Ethan Hawke sul set di knives out 2 come si aspetta il natale, non deludetemi -