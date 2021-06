Israele: nuovo rinvio nelle udienze del processo Netanyahu (Di martedì 29 giugno 2021) I giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme hanno deciso oggi un rinvio di alcuni giorni nelle udienze del processo nei confronti di Benyamin Netanyahu, che è accusato di corruzione, frode ed ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) I giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme hanno deciso oggi undi alcuni giornidelnei confronti di Benyamin, che è accusato di corruzione, frode ed ...

broby68 : Acronis apre in Israele un nuovo centro di R&S sulla Cyber Protection - vonmauruen : @CottarelliCPI Io a giugno 2020 andavo in giro senza museruola e senza il siero magico. Giugno 2021 Israele con il… - luigi80I : @Davide19663174 @giulianol @CottarelliCPI In #uk oggi 22k contagiati, israele per poche centinaia di casi sta già p… - VillaggioTecno : Acronis apre in Israele un nuovo centro di R&S sulla Cyber Protection - PierrotTheTramp : @CottarelliCPI Guarda in Inghilterra e in Israele.. a ottobre tutti rinchiusi d nuovo grazie al #governodeimigliori -

Pellegrinaggi: concluso ad Aquileia il nuovo cammino lungo la Romea Strata Ai pellegrini è stato donato l'olio di nardo, un unguento balsamico curativo prodotto in Israele, ... E tutto questo possa diventare nuovo spirito interiore che anima la nostra vita e chiaramente anche ...

AEK, ufficiale la firma biennale di Stefanos Dedas È ufficiale la firma di Stefanos Dedas come nuovo allenatore dell’AEK Atene, con il coach greco che ha sottoscritto un contratto biennale. Dedas viene da un ottimo biennio in Israele sulla panchina de ...

