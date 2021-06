Grillo non convince i suoi, aria di scissione (Di martedì 29 giugno 2021) Che i rapporti personali fossero ridotti al lumicino lo testimonia l’ultima telefonata di qualche giorno fa. Nel corso di un’ora ruvidissima, Giuseppe Conte ha tirato dritto: “Beppe mi devi dare il simbolo, io sono l’unico che può allargare il consenso del Movimento”. A quel punto il garante ha alzato la voce: “Ma chi pensi che sia andato a nuoto a Messina, chi pensi che abbia fatto tutto questo, tu o io?”. I due non si parlano da allora, o meglio, lo fanno solo via mail, conferenze stampa e, in ultimo, post. Il fondatore lunedì si è fermato un secondo prima di premere invio, assecondando il pressing dei mediatori che si sono spesi fino all’ultimo per evitare la rottura. Ma la rabbia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) Che i rapporti personali fossero ridotti al lumicino lo testimonia l’ultima telefonata di qualche giorno fa. Nel corso di un’ora ruvidissima, Giuseppe Conte ha tirato dritto: “Beppe mi devi dare il simbolo, io sono l’unico che può allargare il consenso del Movimento”. A quel punto il garante ha alzato la voce: “Ma chi pensi che sia andato a nuoto a Messina, chi pensi che abbia fatto tutto questo, tu o io?”. I due non si parlano da allora, o meglio, lo fanno solo via mail, conferenze stampa e, in ultimo, post. Il fondatore lunedì si è fermato un secondo prima di premere invio, assecondando il pressing dei mediatori che si sono spesi fino all’ultimo per evitare la rottura. Ma la rabbia ...

Advertising

lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - CarloCalenda : La destra non riesce a trovare una classe dirigente per governare le città (figuriamoci l’Italia). Il 5S discute so… - CottarelliCPI : Ho sentito ora le dichiarazioni di Conte su Grillo. E leggo della posizione di Grillo su Conte. L'antipolitica si è… - Simo07827689 : RT @globalistIT: Il testo integrale del post di Grillo con una domanda: ma se riteneva Conte un incapace perché gli aveva affidato il Movim… - claudia_mercuri : RT @lucianocapone: Beppe Grillo: 'Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capaci… -