G20 | a Matera Di Maio annuncia il documento “Zero fame nel mondo” e un inviato speciale dell’Italia per il clima

Advertising

ItalyMFA : #G20 #G20Italy | I Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del @g20org hanno adottato la Dichiarazione di Matera sul… - ItalyMFA : #Matera è pronta ad accogliere i lavori della Ministeriale Esteri e Sviluppo @g20org @luigidimaio #G20 #G20Italy 'P… - ItalyMFA : #G20 #G20Italy | Il Ministro @luigidimaio è oggi a #Matera per la Riunione dei Ministri degli Esteri e la Riunione… - ItalyinBoston : RT @ItalyMFA: #G20 #G20Italy | I Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del @g20org hanno adottato la Dichiarazione di Matera sulla sicurez… - My_Salute : Il piazzista del Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Matera

La presidenza italiana delha posto in questi giorni della sessione Esteri 'il sud al centro del mondo', ha detto il ...Al termine della giornata il ministro Di Maio dice che 'il documento di...I ministri degli Esteri del, riuniti asotto la presidenza italiana, si sono impegnati a sfruttare un'occasione che il padrone di casa Luigi Di Maio ha definito 'imperdibile'. Un progetto ...Così Di Maio, nella conferenza finale della ministeriale del G20 a Matera. "Non ci può essere nessuna ripresa eco- nomica sostenibile se non si investe sulla salute del nostro pianeta".E an- nuncia:"A ...Lo scontro tra il segretario di Stato americano, Antony Blinken e il ministro cinese Wang Yi, è avvenuto durante il G20 a Matera ...