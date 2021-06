Finale Europei di calcio, la UE invita a riflettere: cambio di sede in vista? (Di martedì 29 giugno 2021) Qualche giorno fa ci siamo occupati dell'accordo tra Governo inglese e UEFA, relativo alla conferma dello svolgimento delle finali dei campionati Europei di calcio a Londra. Si giocherebbero infatti a Wembley, uno dei templi del football, sia le semifinali della competizione, sia la Finale Europei di calcio. Nonostante i dettagli dell'intesa raggiunta tra Governo inglese e UEFA, a seguito di vari colloqui dall'esito positivo, pare che non sia così scontato che tra alcuni giorni le ultime partite della competizione - che decreteranno la squadra vincitrice del trofeo - si svolgeranno davvero nella capitale ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 29 giugno 2021) Qualche giorno fa ci siamo occupati dell'accordo tra Governo inglese e UEFA, relativo alla conferma dello svolgimento delle finali dei campionatidia Londra. Si giocherebbero infatti a Wembley, uno dei templi del football, sia le semifinali della competizione, sia ladi. Nonostante i dettagli dell'intesa raggiunta tra Governo inglese e UEFA, a seguito di vari colloqui dall'esito positivo, pare che non sia così scontato che tra alcuni giorni le ultime partite della competizione - che decreteranno la squadra vincitrice del trofeo - si svolgeranno davvero nella capitale ...

