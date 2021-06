Europei | Immobile ' baratterei i gol per vincere il torneo'

Advertising

sportli26181512 : Immobile: 'Rinuncerei ai gol per vincere gli Europei. E senza De Bruyne e Hazard...': Immobile: 'Rinuncerei ai gol… - apetrazzuolo : EUROPEI - Italia, Immobile: 'Baratterei i gol per vincere il torneo' - Gazzetta_it : #Immobile: “Rinuncerei ai gol per vincere gli Europei. E senza De Bruyne e Hazard...” #BelgioItalia #BelIta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Italia, Immobile: 'Scherzi di Insigne? Un giorno di questi prenderò un coccolone...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Italia, Immobile: 'Scherzi di Insigne? Un giorno di questi prenderò un coccolone...' -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Immobile

"Baratterei i miei gol per portare a casa questo Europeo". Così Cirodal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando il quarto di finale con il Belgio. "I record sono belli da battere ma io preferisco vincere - ha proseguito l'azzurro reduce ...Ciroha presentato, in conferenza stampa, la prossima sfida valida per i quarti di finale. ... Sul record di gol in azzurro agli'A me piacerebbe vincere. Toglierei i due gol fatti ...L'attaccante dell'Italia Ciro Immobile parla in conferenza stampa dell'eliminazione della Francia e lancia la sfida al Belgio di Lukaku.Le parole dell'attaccante dell'Italia, in conferenza stampa, in vista del match contro il Belgio in programma a Monaco di Baviera.