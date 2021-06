Euro 2020, l’Ue contro la finale a Wembley: cosa potrebbe succedere (Di martedì 29 giugno 2021) La finale di Euro 2020 si disputerà a Wembley, ma l’Ue non si trova d’accordo. Tante le preoccupazioni sullo svolgimento della manifestazione col pubblico Siamo finalmente entrati nel vivo di Euro 2020. Lo scorso sabato, l’Italia di Roberto Mancini ha superato la complicata sfida degli ottavi di finale contro l’Austria, grazie ai gol di Federico L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Ladisi disputerà a, manon si trova d’accordo. Tante le preoccupazioni sullo svolgimento della manifestazione col pubblico Siamo finalmente entrati nel vivo di. Lo scorso sabato, l’Italia di Roberto Mancini ha superato la complicata sfida degli ottavi dil’Austria, grazie ai gol di Federico L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - FcInterNewsit : Belgio, Thorgan Hazard: 'Eden sta meglio, con l'Italia vuole esserci' - LaStampa : Euro 2020, de Boer non è più ct dell’Olanda: “Non è una situazione sana per me” -