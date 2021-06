Covid, in Francia il 20% dei nuovi casi sono di variante Delta (Di martedì 29 giugno 2021) Il ministro francese della Salute, Olivier Vèran, ha fatto sapere che la variante Delta rappresenta 'circa il 20% dei nuovi casi diagnosticati in Francia'. 'La variante Delta - ha proseguito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 giugno 2021) Il ministro francese della Salute, Olivier Vèran, ha fatto sapere che larappresenta 'circa il 20% deidiagnosticati in'. 'La- ha proseguito ...

Advertising

AlessandroCere7 : Un regalo in cambio di un atto medico? Covid-19: #Francia A Nîmes si offrono regali per incoraggiare i giovani a v… - GiaPettinelli : Covid: Francia, 'la variante Delta è il 20% dei casi' - Labellasospesa : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Francia il 20% dei nuovi casi sono di variante Delta #covid - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Francia, 'la variante Delta è il 20% dei casi': (ANSA) - PARIGI, 29 GIU - La variante Delta… - robertopontillo : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Francia il 20% dei nuovi casi sono di variante Delta #covid -