Cashback | stop dal 30 giugno | come e quando ottenere i rimborsi

(Di martedì 29 giugno 2021) Sta per terminare la prima fase operativa del, dopo la fase sperimentale chiamata “Extradi Natale”, che ha visto oltre 3.2 milioni di cittadini arrivare alla quota minima di 10 transazioni nel mese di dicembre peril rimborso del 10%. La prima fase operativa tra le tre inizialmente previste, tuttavia, sarà anche l’ultima. È stato stabilito nella serata del 28, durante la cabina di regia convocata dal premier Draghi per decidere su alcuni temi caldi che avrebbero visto la loro scadenza proprio alla fine di questo mese. Tra questi figura anche il programma, la ...

Ile supersospesi? Lo ha chiesto Draghi La decisione di sospendere il, e dunque la possibilità di ottenere il rimborso fino a 150 euro ogni sei mesi per chi effettua ...Secondo indiscrezioni è stato deciso, tra le altre cose, loala partire dal 1° luglio. In pratica l'iniziativa volta a incentivare l'uso della moneta elettronica si ferma dopo un solo ...Critico il leader della Cgil Landini: "Sbagliato, ci sono altri strumenti che sarebbe interesse di tutti gestire". A palazzo Chigi "non andiamo per essere semplicemente informati". La cabina di regia, ...