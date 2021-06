Calciomercato Inter, doppio big dalla Premier | C’è anche Bellerin! (Di martedì 29 giugno 2021) Il Calciomercato dell’Inter può vedere un clamoroso doppio colpo dalla Premier League: decisiva la cessione di Hakimi, ecco i nomi nel mirino di Marotta Sarà un Calciomercato all’insegna del cambiamento… L'articolo Calciomercato Inter, doppio big dalla Premier C’è anche Bellerin! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 29 giugno 2021) Ildell’può vedere un clamorosocolpoLeague: decisiva la cessione di Hakimi, ecco i nomi nel mirino di Marotta Sarà unall’insegna del cambiamento… L'articolobigC’èè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, chieste informazioni su #Onana - SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - AndreaInterNews : RT @internewsit: Brozovic per l'Inter come Kessié: rinnovo pericoloso, c'è il Barcellona - SI - - jrbasket2015 : RT @cmdotcom: #Inter, c'è #Onana per il dopo #Handanovic: #Marotta e #Ausilio si muovono per averlo a zero -