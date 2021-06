Busta di plastica intorno alla testa, bimba di 5 mesi in fin di vita (Di martedì 29 giugno 2021) A trovare la bimba riversa nel suo lettino è stata la madre, che avrebbe tentato di rianimarla prima di attivare i soccorsi. Indaga la Procura Leggi su rainews (Di martedì 29 giugno 2021) A trovare lariversa nel suo lettino è stata la madre, che avrebbe tentato di rianimarla prima di attivare i soccorsi. Indaga la Procura

Advertising

peppesava : RT @Ragusanews: Soffocata da busta di plastica in testa, bimba di 5 mesi in fin di vita - Ragusanews : Soffocata da busta di plastica in testa, bimba di 5 mesi in fin di vita - patriziarutigl1 : RT @mattinodinapoli: Sassari, neonata con busta di plastica attorno alla testa: è in fin di vita - mattinodinapoli : Sassari, neonata con busta di plastica attorno alla testa: è in fin di vita - Agenzia_Ansa : Una bimba sassarese di 5 mesi lotta tra la vita e la morte nell'ospedale Gaslini di Genova in seguito al principio… -