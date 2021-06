(Di martedì 29 giugno 2021)europee in rialzo, con i listini cheno, a differenza delle piazze asiatiche, i timori legati alla variante Delta del coronavirus. Francoforte sale dello 0,7%, davanti a, Parigi e ...

Advertising

TuttoSuMilano : RT @fisco24_info: Borsa: Europa schiva timore varianti, a Milano brilla Tim: Bene banche ed energetici. Bene Azimut e Mps, male Ferragamo h… - DividendProfit : Borsa: Europa schiva timore varianti, a Milano brilla Tim – Economia - fisco24_info : Borsa: Europa schiva timore varianti, a Milano brilla Tim: Bene banche ed energetici. Bene Azimut e Mps, male Ferra… - fisco24_info : Borsa: Europa schiva timore varianti, a Milano brilla Tim: Bene banche ed energetici. Bene Azimut e Mps, male Ferra… - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Borsa: l'Europa apre in leggero rialzo, Londra +0,4%. Parigi e Francoforte +0,1% #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

europee in rialzo, con i listini che schivano, a differenza delle piazze asiatiche, i timori legati alla variante Delta del coronavirus. Francoforte sale dello 0,7%, davanti a Milano, Parigi e ...... con il Nasdaq e l'S&P500 che restano su livelli da record, ladi Tokyo ha terminato le ... in una nota scritta lunedì:"La diffusione della variante Delta infa temere che ci possano essere ...Notizia incredibile quella che arriva dalla Germania. Deutsche Börse ha appena comunicato l’acquisto delle quote di maggioranza di Crypto Finance AG, gruppo che è attivo nello scambio, nella custodia ...Acquisti diffusi sui listini azionari europei ed a Piazza Affari, che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, ...