Berlusconi sogna il Cdu e rassicura gli alleati: 'Non intendo una fusione fredda' (Di martedì 29 giugno 2021) Tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si è innescato un botta e risposta a distanza. In un'intervista al Corriere della Sera, Berlusconi ha parlato di sognare un partito ... Leggi su globalist (Di martedì 29 giugno 2021) Tra il leader di Forza Italia, Silvioe Matteo Salvini si è innescato un botta e risposta a distanza. In un'intervista al Corriere della Sera,ha parlato dire un partito ...

