Belgio Italia | Giaccherini | «Il mio gol nel 2016 grazie a sfuriata di Conte…»

Emanuele Giaccherini racconta il gol segnato contro il Belgio durante l'Europeo del 2016 Emanuele Giaccherini sa come si fa male al Belgio, prossimo avversario degli Azzurri a Euro 2020, avendo segnato proprio nell'ultima sfida tra le due squadre nel corso dell'Europeo del 2016. L'ex calciatore azzurro ha parlato di quella partita ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. GOL – «Il bello è che dietro quel gol a Euro 2016 c'è un rimprovero di Conte. Contro la Scozia, in amichevole, avevo sbagliato un paio di volte dalla stessa posizione, così in allenamento mi riprese.

