Basket Torino-Tortona in tv | orario e diretta streaming basket gara-5 Playoff Serie A2 2020 2021

(Di martedì 29 giugno 2021)scendono sul parquet del Pala Gianni Asti in occasione di-5 di finale del tabellone argento deidiA2-4 non è stata adatta ai deboli di cuore, conche si è imposta all’ultimo per 78-77 grazie ai 23 di Cannon e i 16 di Mascolo. Le sorti della promozione, dunque, si decideranno nel capoluogo piemontese: chi vince farà compagnia alla GeVi Napoli inA1. Martedì 29 giugno alle ore 20:45 inizierà la sfida che potrete ...

Basket Torino e Tortona scendono sul parquet del Pala Gianni Asti in occasione di gara-5 di finale del tabellone argento dei playoff di Serie A2 2020/2021 ...La stagione più lunga della pallacanestro italiana finisce questa sera, con gara 5 dei playoff di Serie A2. Annullato da entrambe le squadre il fattore campo (una vinta ed una persa a testa tra le mur ...