Assegnazioni provvisorie | per i docenti vincolati si fa dura | il Ministero accelera le operazioni ma il decreto sostegni bis è ancora in stand-by

Advertising

orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie, per i docenti vincolati si fa dura: il Ministero accelera le operazioni ma il decreto sos… - scuolainforma : Supplenze scuola 2021 dopo assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: ecco le possibili tempistiche - ProDocente : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, il risultato entro il 9 agosto. Poi le supplenze da GaE e GPS - ProDocente : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, il risultato entro il 9 agosto. Poi le supplenze da GaE e GPS - orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, il risultato entro il 9 agosto. Poi le supplenze da GaE e GPS -

Ultime Notizie dalla rete : Assegnazioni provvisorie

e utilizzazioni docenti per l'anno scolastico 2021/22: Il Ministero accelera e pone come data ultima per la pubblicazione degli esiti il prossimo 9 agosto. Dopo tale ...tweet Rispetto l'anno scorso, dove le utilizzazioni evennero fatte a fine agosto con sforamenti a settembre, quest'anno i tempi sembrano essere più brevi e le operazioni della mobilità annuale potrebbero chiudersi con ...Supplenze scuola 2021/22, quando la pubblicazione degli esiti relativi ad assegnazioni provvisorie e utilizzazioni?Sto compilando la domanda di assegnazione provvisoria e sono indecisa se chiedere anche la cattedra articolata tra scuole di diversi comuni. Quali vantaggi/svantaggi comporta tale soluzione? La richie ...