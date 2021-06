Addio cashback, Draghi lo cancella con un anno di anticipo. Da luglio niente più rimborsi (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo appena sette mesi, diciamo già Addio al . La cabina di regia del Governo presieduta dal premier ha infatti deciso di cancellare i rimborsi sui pagamenti digitali per chi registra il bancomat o la ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo appena sette mesi, diciamo giàal . La cabina di regia del Governo presieduta dal premier ha infatti deciso dire isui pagamenti digitali per chi registra il bancomat o la ...

Maximomog : RT @susy43279731: ??AL VIA AI LICENZIAMENTI DAL 1° LUGLIO: VINCE CONFINDUSTRIA E ADDIO CASHBACK grazie al governo dei migliori, vergognatevi. - Ori254 : RT @LaNotiziaTweet: Sbloccati i #licenziamenti. Eccezione solo per il tessile. La spuntano Salvini, Renzi e Confindustria. Arriva la prorog… - laltra_opinione : #cashback addio! Dal prossimo semestre non ci sarà più. E così, dopo poco più di sei mesi di vita, il governo si pr… - bezzifer : Sbloccati i licenziamenti. Eccezione solo per il tessile. La spuntana, Renzi e Confindustria. Arriva la proroga di… - pameladiverona : RT @susy43279731: ??AL VIA AI LICENZIAMENTI DAL 1° LUGLIO: VINCE CONFINDUSTRIA E ADDIO CASHBACK grazie al governo dei migliori, vergognatevi. -