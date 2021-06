Wimbledon | Tsitsipas ko al primo turno con Tiafoe

(Di lunedì 28 giugno 2021) Stefanosesce di scena aldel torneo di, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England lawn tennis and croquet club. Il greco, numero 4 del mondo e terza testa di serie, cede allo statunitense Frances, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in poco più di due ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Volevamo le sorprese a Wimbledon? Eccole: Frances Tiafoe fa fuori la testa di serie numero 3 Stefanos Tsitsipas, finalista al Roland Garros e vincitore di Montecarlo in questa stagione, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3. Il torneo di Wimbledon 2021 è iniziato soltanto da qualche ora, ma regala già la prima grande sorpresa. Il numero quattro del mondo Stefanos Tsitsipas viene eliminato in tre set 4-6 4-6 3-6 dallo statunitense Frances Tiafoe.