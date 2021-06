Un pesce siluro di 40 chili 'ingoia' una tartaruga, che lo soffoca (Di lunedì 28 giugno 2021) In Germania , alcuni pescatori hanno trovato un pesce siluro di un metro e mezzo nel lago Kiessee di Göttingen. Fino a qui niente di strano, tranne la grandezza dell'esempare. Il problema è che ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) In Germania , alcuni pescatori hanno trovato undi un metro e mezzo nel lago Kiessee di Göttingen. Fino a qui niente di strano, tranne la grandezza dell'esempare. Il problema è che ...

Ultime Notizie dalla rete : pesce siluro Un pesce siluro di 40 chili 'ingoia' una tartaruga, che lo soffoca In Germania , alcuni pescatori hanno trovato un pesce siluro di un metro e mezzo nel lago Kiessee di Göttingen. Fino a qui niente di strano, tranne la grandezza dell'esempare. Il problema è che in bocca avesse a sua volta una tartaruga, che ...

