Ultime Notizie Roma del 28-06-2021 ore 09:10 (Di lunedì 28 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 28 giugno Buona settimana dalla redazione da parte di Francesco Vitale d’Italia da oggi tutta in zona Bianca anti-covid e senza mascherina all’aperto l’obbligo permane in campagna ovunque ci siano assembramenti figliolo si dice Assolutamente convinto che a fine settembre si raggiungerà l’immunità di gregge con tanta % di vaccinabili immunizzati Ricciardi avverte che controllava fedeltà bisogna mantenere le cautele tasso di positività Nazionale leggero aumento dello 0 5% altri per i decessi reparti senza mascherine Lodigiano denunciati gli organizzatori focolaio a Maiorca 850 studenti positivi attesa oggi per la conferenza stampa in cui ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021)dailynews radiogiornale lunedì 28 giugno Buona settimana dalla redazione da parte di Francesco Vitale d’Italia da oggi tutta in zona Bianca anti-covid e senza mascherina all’aperto l’obbligo permane in campagna ovunque ci siano assembramenti figliolo si dice Assolutamente convinto che a fine settembre si raggiungerà l’immunità di gregge con tanta % di vaccinabili immunizzati Ricciardi avverte che controllava fedeltà bisogna mantenere le cautele tasso di positività Nazionale leggero aumento dello 0 5% altri per i decessi reparti senza mascherine Lodigiano denunciati gli organizzatori focolaio a Maiorca 850 studenti positivi attesa oggi per la conferenza stampa in cui ...

Advertising

fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - fanpage : Focolaio Covid al Billionaire, per la Procura è epidemia colposa - fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - junews24com : Varriale rincara la dose su Ronaldo: «Toh, mi pareva di averlo già letto» - - matteomariott10 : RT @fanpage: 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? -