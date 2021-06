Trianon Viviani, torna “Viviani per strada”: il ricordo della pandemia della “Spagnola” (Di lunedì 28 giugno 2021) Trianon Viviani: dall’8 lugli verranno riproposti i due atti unici Porta Capuana e Mmiez’â Ferrovia scritti dal commediografo stabiese (per la regia di Nello Mascia). Due commedie di ieri per ragionare anche sull’oggi, alla possibile vigilia dell’uscita dall’emergenza sanitaria del covid-19. Dall’8 all’11 luglio prossimi, dopo l’applaudito concerto di Nicola Piovani, che ha riaperto le Leggi su 2anews (Di lunedì 28 giugno 2021): dall’8 lugli verranno riproposti i due atti unici Porta Capuana e Mmiez’â Ferrovia scritti dal commediografo stabiese (per la regia di Nello Mascia). Due commedie di ieri per ragionare anche sull’oggi, alla possibile vigilia dell’uscita dall’emergenza sanitaria del covid-19. Dall’8 all’11 luglio prossimi, dopo l’applaudito concerto di Nicola Piovani, che ha riaperto le

Fabio Concato, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista protagonisti della rassegna musicale 'Chieti sotto le stelle' ...all'interno di questa rassegna portiamo una manifestazione che si chiama 'Napoli musica per il mondo' in collaborazione con Marisa Laurito che è la direttrice artistica del teatro Trianon Viviani di ...

“Viviani per strada” ritorna nel Trianon NapoliToday Nello Mascia Il Trianon Viviani dall’8 all’11 luglio ripropone il dittico di successo Viviani per strada, un progetto curato da Nello Mascia che mette in scena i due atti: Porta Capuana e Mmiez’ â Ferrovia. Il tea ...

“Napoli, Musica per il Mondo”, la rassegna musicale alla Fondazione Banco di Napoli Il cortile monumentale di Palazzo Ricca a Napoli ospita i giovani interpreti della musica classica napoletana. Prenderà il via martedì 29 giugno “Napoli, Musica per ...

