Tour de france | quante cadute | tappa a Merlier | Roglic perde terreno

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - sportface2016 : #TourdeFrance, le pagelle della terza tappa - STnews365 : Tour de France, vince Merlier ma continua il festival delle cadute Ancora una volta, come nelle prime due tappe, i… - Eurosport_IT : Merlier vince la 3ª tappa ma quante cadute nei metri finali! ?????? #EurosportCICLISMO | #TDF2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Tour france

Pontivy, 28 giugno 2021 " E' cominciato come peggio non si poteva ildedi Chris Froome . Il campione della Israel era arrivato alla corsa francese con la speranza di lottare per la quinta vittoria in carriera, ma una caduta di gruppo alla prima tappa ha di ...Ma la notizia che può sconvolgere ilè quella di un'altra caduta, quella ai meno 9,5 dall'arrivo di Primoz Roglic che tra l'altro aveva già perso un uomo importante come Robert Gesink, sempre a ...L’australiano, travolto da Peter Sagan che accorreva alle sue spalle, è rimasto a terra dolorante. Cadute anche per Roglic e Van der Poel ...In un finale tremendamente caotico, dove le cadute hanno preso lo spazio riservato alla spettacolarità del finale della terza tappa del Tour de France 2021, l'unico a gioire per davvero è stato Tim Me ...