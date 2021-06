Torino, ucciso a coltellate e chiuso in cantina: i carabinieri fermano il fratello della vittima. “E’ il principale indiziato” (Di lunedì 28 giugno 2021) I carabinieri hanno rintracciato e fermato il fratello di Enrico Pellegrini, 52 anni, ucciso a coltellate e poi chiuso in cantina in uno stabile di via Principi d’Acaja, a Torino. Carlo Pellegrini, fratello della vittima, è stato rintracciato nella casa di villeggiatura in Trentino. L’uomo, un avvocato di 48 anni di Mirano, viveva da qualche tempo nel capoluogo piemontese ed è stato sottoposto a fermo perché principale sospettato per l’omicidio del fratello, anche se non si conosce ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Ihanno rintracciato e fermato ildi Enrico Pellegrini, 52 anni,e poiinin uno stabile di via Principi d’Acaja, a. Carlo Pellegrini,, è stato rintracciato nella casa di villeggiatura in Trentino. L’uomo, un avvocato di 48 anni di Mirano, viveva da qualche tempo nel capoluogo piemontese ed è stato sottoposto a fermo perchésospettato per l’omicidio del, anche se non si conosce ancora ...

