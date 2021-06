Temptation Island, registrazioni terminate: Raffaella Mennoia fa delle rivelazioni “Edizione particolare” (Di lunedì 28 giugno 2021) Le registrazioni di Temptation Island sono ufficialmente terminate. Raffaella Mennoia tramite le storie di Instagram, ha fatto un grande “riepilogo” di ciò che è stato (e che noi vedremo in onda da mercoledì 30 giugno). Temptation Island, registrazioni terminate: parla Raffaella Mennoia Io sono tornata a Roma già da un paio di giorni abbiamo consegnato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 giugno 2021) Ledisono ufficialmentetramite le storie di Instagram, ha fatto un grande “riepilogo” di ciò che è stato (e che noi vedremo in onda da mercoledì 30 giugno).: parlaIo sono tornata a Roma già da un paio di giorni abbiamo consegnato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GIOVYB94 : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - BobaSimons : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - stylesxella : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - frchldvs : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - Nadia__Rossi : Fanta Team Temptation Island completato!!! Ultimissimi giorni formiamo la nostra squadra!!! @FantatrashClub… -